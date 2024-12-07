Сергей Юран: «Спартак» мог бы выиграть ЛЧ в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, как минимум до полуфинала дошли бы»
В сезоне-1995/96 красно-белые стали единственной командой на групповом этапе турнира, одержавшей 6 побед в 6 матчах. В четвертьфинале «Спартак» уступил французскому «Нанту» (2:4 по сумме двух встреч).
«Шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году? У нас не проходная группа была.
Действующий чемпион Англии «Блэкберн» во главе с Аланом Ширером, «Русенборг», в составе которого играли 7-8 человек из сборной Норвегии, которая постоянно квалифицировалась на финальные части чемпионатов Европы и мира, а также польская «Легия», откуда 5-6 игроков потом уехали в итальянские и английские клубы.
Но мы всех обыграли и доводили соперников до того, что они дрались между собой на поле! Это дорогого стоит!
«Спартак» мог бы выиграть Лигу чемпионов в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, нет сомнений, что как минимум до полуфинала дошли бы. На групповом этапе мы играли на процентов 75-80 от своих возможностей.
Мы выходили на поле и получали удовольствие от футбола», – сказал бывший футболист «Спартака» Сергей Юран.
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