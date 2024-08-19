Манфред Угальде: «Я счастлив в «Спартаке», это большой клуб с большой историей. Мы могли бы играть в ЛЧ и еврокубках, если бы не текущая ситуация»
Манфред Угальде заявил, что счастлив играть за «Спартак».
– Видели слова своего агента о том, что вы приехали играть за «Спартак» за деньги? Можете их объяснить?
– Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю все, что от меня зависит.
– То есть вы приехали сюда не из‑за денег?
– «Спартак» – это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках, – сказал нападающий.
Агент Угальде: «Мои слова исказили. «Спартак» – большой клуб во всем мире. Мы не сожалеем о переходе»
Нет, конечно. За автографом Горлуковича приехал и возможностью играть в одной команде с Зиньковским.