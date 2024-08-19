Манфред Угальде: «Я счастлив в «Спартаке», это большой клуб с большой историей. Мы могли бы играть в ЛЧ и еврокубках, если бы не текущая ситуация»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Матч ТВ Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде заявил, что счастлив играть за «Спартак».

– Видели слова своего агента о том, что вы приехали играть за «Спартак» за деньги? Можете их объяснить?

– Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю все, что от меня зависит.

– То есть вы приехали сюда не из‑за денег?

– «Спартак» – это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках, – сказал нападающий.

Агент Угальде: «Мои слова исказили. «Спартак» – большой клуб во всем мире. Мы не сожалеем о переходе»

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15 комментариев
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Смогли бы, конечно. Главное, чтобы в группу Оренбург не попался.
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>То есть вы приехали сюда не из‑за денег?

Нет, конечно. За автографом Горлуковича приехал и возможностью играть в одной команде с Зиньковским.
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Тебе в этом году еще забить минимум 15 мячей. Молодец пацан.
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Вот доиплся, нет млять, все из-за любви к березкам в Россию едут за тридевять земель.
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Туда надо ещё попасть.
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Непонятно, кто в этой ситуации глупее, агент, либо журналист? Нет, блин, футболисты приезжают за тридевять земель за фантики играть, и за " спасибо".
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Молодец не сдался, дотерпел и начал забивать...
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У вас бы ничего не изменилось с 5м местом в прошлом сезоне, в теории в еврокубках были бы только зенит Краснодар Динамо Локо
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из серии, когда агент дурак и подставил игрока
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Ох уж эта "ситуация"...
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Передайте фантазеру, что пятое место РПЛ в любом случае не могло бы играть в ЛЧ.
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Это Матч ТВ такие вопросы задает? Что не сделаешь ради бонуса к зарплате?))
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Не могли бы. Даже в тройку не попали
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Вновь сплошные питерские комментаторы... Что не так сказал молодой пацан? Спокойно и без пафоса выразил сожаление, что нет ЕК, но всё равно надо навешать ярлыки...
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Ответ Дмитрий9779
Туда надо ещё попасть.
Отобрались бы с первого места, в чём вопрос 😁
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