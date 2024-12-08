Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
Звезды спорта поучаствуют в благотворительной лыжной гонке в Подмосковье.
Гонка «Это все еще я» состоится 21 декабря в Дубровицах (Подольский район). Участники проведут забеги на трех дистанциях: 1 км классикой для ветеранов спорта, а также 3 и 5 км свободным стилем.
Среди почетных гостей – олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков, чемпион Афин-2004 в беге Юрий Борзаковский, двукратная чемпионка мира по лыжам Ольга Завьялова, призер Игр-2010 Наталья Коростелева, футбольный тренер Юрий Семин и экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
Гонка организована благотворительными фондами «Дополнительное время» и «Пари и побеждай». Средства, собранные на гонке, будут направлены на развитие ветеранского спорта.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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