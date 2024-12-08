Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах

Звезды спорта поучаствуют в благотворительной лыжной гонке в Подмосковье.

Гонка «Это все еще я» состоится 21 декабря в Дубровицах (Подольский район). Участники проведут забеги на трех дистанциях: 1 км классикой для ветеранов спорта, а также 3 и 5 км свободным стилем.

Среди почетных гостей – олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков , чемпион Афин-2004 в беге Юрий Борзаковский , двукратная чемпионка мира по лыжам Ольга Завьялова , призер Игр-2010 Наталья Коростелева, футбольный тренер Юрий Семин и экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

Гонка организована благотворительными фондами «Дополнительное время» и «Пари и побеждай». Средства, собранные на гонке, будут направлены на развитие ветеранского спорта.