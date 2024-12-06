Карло Анчелотти: «Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Иногда критика – это топливо, чтобы добиться большего»
Карло Анчелотти поделился мнением относительно критики в его адрес.
«Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на четыре очка от «Барселоны» при матче в запасе. В прошлой игре мадридцы уступили «Атлетику» (1:2).
«Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает свою лучшую версию. В футболе ответственность за все несет тренер.
Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику.
Иногда критика – это топливо, чтобы попытаться добиться большего», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости