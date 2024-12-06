Карло Анчелотти: «Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Иногда критика – это топливо, чтобы добиться большего»

Карло Анчелотти поделился мнением относительно критики в его адрес.

«Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги , отставая на четыре очка от «Барселоны» при матче в запасе. В прошлой игре мадридцы уступили «Атлетику» (1:2).

«Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает свою лучшую версию. В футболе ответственность за все несет тренер.

Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику.

Иногда критика – это топливо, чтобы попытаться добиться большего», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .