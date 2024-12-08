Капелло про 1:2 «Милана» с «Аталантой»: «Фонсека сделал слишком мало, неправильная установка. Меньян разыграл больше мячей, чем партнеры – это не владение, а пустая трата времени»
«Милан» уступил «Аталанте» (1:2) в 15-м туре Серии А.
«Фонсека сделал мало, слишком мало, особенно после травмы Пулишича. В этом нет вины Лофтус-Чика, который неплохо вошел [в игру]. Мне кажется, что была неправильная установка на матч.
Меньян, вратарь, разыграл больше мячей, чем многие из его партнеров, это не хорошо. Это не владение мячом, а пустая трата времени и показатель неуверенности в своих силах.
На самом деле «Милан» действовал медленно, пораженчески и всего дважды пробил по воротам: один раз – Пулишич в начале матче, а другой в эпизоде с голом, что стало результатом исключительного ускорения Леау.
Во втором тайме «россонери» ни разу не бросили вызов Карнезекки, и когда была возможность задействовать Леау по вертикали, они всегда отступали. Нельзя так играть», – написал экс-тренер «Милана» в колонке La Gazzetta dello Sport.
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