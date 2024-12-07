Фонсека об 1:2 с «Аталантой»: «Милан» заслуживал большего. Тяжело принять два пропущенных со стандарта гола»
Паулу Фонсека оценил поражение «Милана» от «Аталанты» (1:2) в Серии А.
«Во втором тайме мы недостаточно снабжали мячами форвардов, Рафа [Леау] и Мората были изолированы.
В итоге мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. Тяжело принять два пропущенных со стандарта гола», – сказал тренер «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости