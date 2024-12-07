Фонсека об 1:2 с «Аталантой»: «Милан» заслуживал большего. Тяжело принять два пропущенных со стандарта гола»

Паулу Фонсека оценил поражение «Милана» от «Аталанты» (1:2) в Серии А.

«Во втором тайме мы недостаточно снабжали мячами форвардов, Рафа [Леау] и Мората были изолированы.

В итоге мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. Тяжело принять два пропущенных со стандарта гола», – сказал тренер «Милана ».