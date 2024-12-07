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Угальде занимается с персональным тренером, спит не меньше 8 часов и правильно питается: «Съесть кусок торта на тысячу калорий или впихнуть набор из «Макдака» для него недопустимо»

Угальде соблюдает режим, занимается с персональным тренером и правильно питается.

Автор Спортса’’ Глеб Чернявский в своем блоге собрал информацию о спортивном режиме нападающего «Спартака».

У Манфреда Угальде есть персональный тренер, который постоянно на связи со штабом команды и согласовывает дополнительные занятия. Угальде постоянно консультируется с нутрициологом «Спартака».

«Съесть здоровенный кусок торта на тысячу калорий или впихнуть в себя набор из «Макдака» для него совершенно недопустимо, Манни питается исключительно правильно и полезно», – говорит источник Спортса’‘.

Костариканец спит не меньше восьми часов, потому что это необходимо для восстановления.

Вокруг клуба мало кто в курсе, чем живет Угальде вне профессии и чем увлекается. По словам источников, он живет футболом и спортивным режимом.

Например, Угальде даже дальние полеты в сборную воспринимает не как мучение, а как возможность отдохнуть и выспаться. И сам просит тренерский штаб не учитывать его дорогу и не делать поблажек.

«Всегда рвется на поле, даже если поздно прилетел и толком не тренировался», – говорит источник Спортса’‘.

Угальде особый. Все его знакомые говорят: помешан на режиме и живет моментом

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Питание
logoСборная Коста-Рики по футболу
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