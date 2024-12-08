Защитник «Спартака» Чернов о 6 победах подряд в РПЛ: «Все получается, потому что не говорим про чемпионство. Если бы говорили, было бы по‑другому» 

Никита Чернов высказался о 6-матчевой победной серии «Спартака» в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.

— Шесть побед подряд – какие‑то разговоры про чемпионство идут?

— Ничего такого нет. Все спокойно. Все работаем. Думаю, все получается, потому что мы про это не говорим. Если бы все говорили про это, то все было бы по‑другому.

— А почему результаты улучшились? Был разговор с тренером какой‑то?

— У меня никакого разговора не было. Я три месяца восстанавливался, вышел, очень рад этому. Надеюсь, все продолжится, — сказал защитник «Спартака ».