Защитник «Спартака» Чернов о 6 победах подряд в РПЛ: «Все получается, потому что не говорим про чемпионство. Если бы говорили, было бы по‑другому»
Никита Чернов высказался о 6-матчевой победной серии «Спартака» в Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
— Шесть побед подряд – какие‑то разговоры про чемпионство идут?
— Ничего такого нет. Все спокойно. Все работаем. Думаю, все получается, потому что мы про это не говорим. Если бы все говорили про это, то все было бы по‑другому.
— А почему результаты улучшились? Был разговор с тренером какой‑то?
— У меня никакого разговора не было. Я три месяца восстанавливался, вышел, очень рад этому. Надеюсь, все продолжится, — сказал защитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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