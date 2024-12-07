Экс-директор «Юве» Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке». Работавший в «Роме» Лео всерьез рассматривает предложение («СЭ»)
Федерико Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке».
Ранее стало известно, что московский клуб предложил пост спортивного директора бывшему функционеру «Ювентуса», отстраненному от работы в итальянском футболе за финансовые махинации.
По информации «спорт-Экспресса», Керубини без энтузиазма отнесся к предложению. Он хочет работать в топ-5 лигах Европы.
В свою очередь Мауро Лео, ранее работавший в «Роме», всерьез воспринял предложение от красно-белых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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