Экс-директор «Юве» Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке». Работавший в «Роме» Лео всерьез рассматривает предложение («СЭ»)

Федерико Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке».

Ранее стало известно , что московский клуб предложил пост спортивного директора бывшему функционеру «Ювентуса », отстраненному от работы в итальянском футболе за финансовые махинации.

По информации «спорт-Экспресса», Керубини без энтузиазма отнесся к предложению. Он хочет работать в топ-5 лигах Европы.

В свою очередь Мауро Лео, ранее работавший в «Роме», всерьез воспринял предложение от красно-белых.