Алонсо о 2:1 с «Санкт-Паули»: «Игра не получилась зрелищной, но «Байер» был эффективен»
Хаби Алонсо оценил победу «Байера» над «Санкт-Паули» (2:1) в Бундеслиге.
«Игра сегодня не получилась зрелищной, но мы были эффективны. Когда играешь каждые три дня, обороняться нелегко. Я должен поздравить команду с победой», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер «Байера»
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