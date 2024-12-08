Алонсо о 2:1 с «Санкт-Паули»: «Игра не получилась зрелищной, но «Байер» был эффективен»

Хаби Алонсо оценил победу «Байера» над «Санкт-Паули » (2:1) в Бундеслиге.

«Игра сегодня не получилась зрелищной, но мы были эффективны. Когда играешь каждые три дня, обороняться нелегко. Я должен поздравить команду с победой», – сказал тренер «Байера ».