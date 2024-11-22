Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Брест», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы»

«Монако» Александра Головина примет «Брест» в стартовом матче 12-го тура Лиги 1.

Также в пятницу «ПСЖ » Матвея Сафонова сыграет с «Тулузой».

В субботу «Марсель » проведет гостевой матч с «Лансом». В воскресенье «Нант » примет «Гавр » Далера Кузяева.

Чемпионат Франции

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1