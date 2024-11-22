Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Брест», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы»
«Монако» Александра Головина примет «Брест» в стартовом матче 12-го тура Лиги 1.
Также в пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет с «Тулузой».
В субботу «Марсель» проведет гостевой матч с «Лансом». В воскресенье «Нант» примет «Гавр» Далера Кузяева.
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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