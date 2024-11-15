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Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 – 2:1. Забили Салтыков и Кокшаров

Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21.

Встреча прошла 14 ноября на стадионе Мануэля Шварца в Рио-де-Жанейро и завершилась победой команды Ивана Шабарова, составленной из игроков не старше 2004 года, со счетом 2:1.

Голами за сборную России отметились Никита Салтыков с передачи Станислава Бессмертного и Александр Кокшаров с передачи Салтыкова. 

Стартовый состав сборной России: Богдан Москвичев, Илья Кирш, Ярослав Крашевский, Станислав Бессмертный, Никита Лобов, Иван Пяткин, Никита Салтыков, Дмитрий Кучугура, Дмитрий Васильев, Даниил Зорин, Александр Чупаев.

Запасные: Александр Дегтев, Даниил Голиков, Матвей Бардачев, Максим Шнапцев, Михаил Рядно, Илья Ишков, Руслан Чобанов, Алексей Колтаков, Игорь Дмитриев, Александр Кокшаров, Кирилл Никишин.

Следующий матч команда проведет против «Ботафого» U23. Игра пройдет 16 ноября на стадионе Олимпико Нитон Сантос и начнется в 16:00 по московскому времени.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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logoСтанислав Бессмертный
logoАлександр Кокшаров
logoНикита Салтыков
logoИлья Кирш
logoИлья Ишков
logoРуслан Чобанов
logoБогдан Москвичев
logoИгорь Дмитриев
logoМихаил Рядно
logoМаксим Шнапцев
logoАлександр Дегтев
Ярослав Крашевский
logoКирилл Никишин
logoАлександр Чупаев
logoДаниил Голиков
logoАлексей Колтаков
logoМатвей Бардачев
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Иван Пяткин
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