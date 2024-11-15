Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 – 2:1. Забили Салтыков и Кокшаров

Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21.

Встреча прошла 14 ноября на стадионе Мануэля Шварца в Рио-де-Жанейро и завершилась победой команды Ивана Шабарова, составленной из игроков не старше 2004 года, со счетом 2:1.

Голами за сборную России отметились Никита Салтыков с передачи Станислава Бессмертного и Александр Кокшаров с передачи Салтыкова.

Стартовый состав сборной России: Богдан Москвичев , Илья Кирш , Ярослав Крашевский, Станислав Бессмертный , Никита Лобов, Иван Пяткин, Никита Салтыков , Дмитрий Кучугура , Дмитрий Васильев , Даниил Зорин , Александр Чупаев .

Запасные: Александр Дегтев, Даниил Голиков , Матвей Бардачев , Максим Шнапцев , Михаил Рядно , Илья Ишков , Руслан Чобанов , Алексей Колтаков , Игорь Дмитриев , Александр Кокшаров , Кирилл Никишин.

Следующий матч команда проведет против «Ботафого» U23. Игра пройдет 16 ноября на стадионе Олимпико Нитон Сантос и начнется в 16:00 по московскому времени.