Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 – 2:1. Забили Салтыков и Кокшаров
Встреча прошла 14 ноября на стадионе Мануэля Шварца в Рио-де-Жанейро и завершилась победой команды Ивана Шабарова, составленной из игроков не старше 2004 года, со счетом 2:1.
Голами за сборную России отметились Никита Салтыков с передачи Станислава Бессмертного и Александр Кокшаров с передачи Салтыкова.
Стартовый состав сборной России: Богдан Москвичев, Илья Кирш, Ярослав Крашевский, Станислав Бессмертный, Никита Лобов, Иван Пяткин, Никита Салтыков, Дмитрий Кучугура, Дмитрий Васильев, Даниил Зорин, Александр Чупаев.
Запасные: Александр Дегтев, Даниил Голиков, Матвей Бардачев, Максим Шнапцев, Михаил Рядно, Илья Ишков, Руслан Чобанов, Алексей Колтаков, Игорь Дмитриев, Александр Кокшаров, Кирилл Никишин.
Следующий матч команда проведет против «Ботафого» U23. Игра пройдет 16 ноября на стадионе Олимпико Нитон Сантос и начнется в 16:00 по московскому времени.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий