«Динамо» и Артур Гомес подписали контракт на пять лет. Вингера купили за 5,5 млн евро («СЭ»)
Артур Гомес заключил контракт с «Динамо».
По данным «Спорт-Экспресса», вингер сегодня успешно прошел медосмотр и подписал рассчитанный на пять лет договор.
«Крузейро» получит за 26-летнего футболиста 5,5 млн евро.
В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Удачи и без травм. Радует конечно же и то что Гомес уневерсал, и может сразу играть сразу же на трех позициях, левый и правый вингер, оттянутый нападающий.
Это не мало важно для Лички, варьировать состав, и тактику Динамо.