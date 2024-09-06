«Динамо» и Артур Гомес подписали контракт на пять лет. Вингера купили за 5,5 млн евро («СЭ»)

Артур Гомес заключил контракт с «Динамо».

По данным « », вингер сегодня успешно прошел медосмотр и подписал рассчитанный на пять лет договор.

« » получит за 26-летнего футболиста 5,5 млн евро.

В 2024 году провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.