«Динамо» и Артур Гомес подписали контракт на пять лет. Вингера купили за 5,5 млн евро («СЭ»)

Теги Крузейро высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Артур Гомес Спорт-Экспресс Футбол

Артур Гомес заключил контракт с «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», вингер сегодня успешно прошел медосмотр и подписал рассчитанный на пять лет договор.

«Крузейро» получит за 26-летнего футболиста 5,5 млн евро.

В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Ответ fatov65@mail.ru
Ну не знаю..стата не очень впечатляет. Может,не знаю чего то
ну у Бителло тоже не особо статистика была
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+11
Хорош был у меня в фм17
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Правильное решение. Вслед за Зенитом клубы РПЛ стали ориентироваться на южноамериканский рынок, там и цены ниже и нет проблем с расчëтами. А уж футболистов там тьма, надо только суметь не ошибиться с выбором.
+8
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Ну не знаю..стата не очень впечатляет. Может,не знаю чего то
+5
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+2
Ну слава богу, добро пожаловать в Динамо. Будем надеяться что это, настоящее усиление Динамо.
Удачи и без травм. Радует конечно же и то что Гомес уневерсал, и может сразу играть сразу же на трех позициях, левый и правый вингер, оттянутый нападающий.
Это не мало важно для Лички, варьировать состав, и тактику Динамо.
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Надеюсь, трансфер согласован с Личкой. Чтоб не ьыло разлада у клуба с таким классным тренером.
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Ответ fatov65@mail.ru
Ну не знаю..стата не очень впечатляет. Может,не знаю чего то
а Макаров за 10 млн впечатляет?
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Ответ verhowen
Ну слава богу, добро пожаловать в Динамо. Будем надеяться что это, настоящее усиление Динамо. Удачи и без травм. Радует конечно же и то что Гомес уневерсал, и может сразу играть сразу же на трех позициях, левый и правый вингер, оттянутый нападающий. Это не мало важно для Лички, варьировать состав, и тактику Динамо.
Игрок на атакующей позиции с 2 голами в 26 матчах, точно усиление?
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Ответ ltkmaby
Игрок на атакующей позиции с 2 голами в 26 матчах, точно усиление?
Ну дык, бразильские защитники это же цемент..
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