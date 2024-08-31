«Динамо» близко к покупке вингера «Крузейро» Гомеса за 5,5 млн евро («СЭ»)

«Динамо» близко к покупке бразильского вингера Артура Гомеса.

Как стало известно « », сделка с « » находится в очень продвинутой стадии.

Игрок обойдется бело-голубым в 5,5 миллиона евро, вместо заявленных ранее 5 млн.

Сообщалось, что Гомес заключит с « » контракт на 4 года с опцией продления еще на один.

В 2024 году провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.