«Динамо» близко к покупке вингера «Крузейро» Гомеса за 5,5 млн евро («СЭ»)
«Динамо» близко к покупке бразильского вингера Артура Гомеса.
Как стало известно «СЭ», сделка с «Крузейро» находится в очень продвинутой стадии.
Игрок обойдется бело-голубым в 5,5 миллиона евро, вместо заявленных ранее 5 млн.
Сообщалось, что Гомес заключит с «Динамо» контракт на 4 года с опцией продления еще на один.
В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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