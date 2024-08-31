«Динамо» близко к покупке вингера «Крузейро» Гомеса за 5,5 млн евро («СЭ»)

Теги Крузейро высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Артур Гомес Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» близко к покупке бразильского вингера Артура Гомеса.

Как стало известно «СЭ», сделка с «Крузейро» находится в очень продвинутой стадии.

Игрок обойдется бело-голубым в 5,5 миллиона евро, вместо заявленных ранее 5 млн.

Сообщалось, что Гомес заключит с «Динамо» контракт на 4 года с опцией продления еще на один.

В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев
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Мне кажется или ДО СВО такого напора на ЮА не было? а зря, там ж халявный рынок, не европейцы. Почему не упирали
А сейчас в любом Оренбурге латиносы
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Ответ Jean_M
21 матч, 2 года, 1 ассист. Зачем он вообще нужен, тем более что слева есть Грулëв и Нгамале?
Оба сейчас травмированы , и правда зачем он нужен ….
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Ну и отлично , а Тикнизян пусть дальше в Локо пылит
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Ответ Jean_M
21 матч, 2 года, 1 ассист. Зачем он вообще нужен, тем более что слева есть Грулëв и Нгамале?
Которые оба в лазарете, а Грулева надо продавать.
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Комментарий удален модератором
Что-то Динамо активизировалось на трансферном рынке.
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21 матч, 2 года, 1 ассист. Зачем он вообще нужен, тем более что слева есть Грулëв и Нгамале?
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Кто смотрит бразильский чемпионат, как вам этот игрок ?
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Ну не знаю у нас свой доморощенный вингер подрос Окишор в предыдущем матче команды он такую игру выдал любо дорого посмотреть пацану 17 лет 2 гола и ассит и зачем нам такие вингеры которые за 21матч 2 гола забивают да ещё за такие деньги? Сколько в последнее время мы обламывались с этими легами один только Вальбуэна красавчик который оставил в команде яркий след и всё...
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Думал, Окишору дадут больше игрового времени, парень с головой
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У нас края обороны никакие, справа Даса-привоз, никакой Бессмертный, слева затыкают то Лаксальтом, то Маричалем, то Скопинцевым, но сюда покупок нет. Про центр уж пока молчу, сойдёт для сельской местности.
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Ответ Василий Усов
Динамо второй Зенит.
500000 переплатили точно, шутка. Скорее бы увидеть в деле( игре).
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Ответ Василий Усов
Динамо второй Зенит.
Нет пятый, до первого, как до Китая.
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Ответ Юрий Кечко
Ну и отлично , а Тикнизян пусть дальше в Локо пылит
Тикнизян-крайний защитнтк, а не вингер
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