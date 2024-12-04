Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль просто издевался над командой, его и знать никто не знал. Станкович – футбольный человек, знает все процессы изнутри»
Александр Мостовой напомнил, что Деян Станкович – футбольный человек.
«Сейчас у «Спартака» дела идут очень хорошо, главное, чтобы так и дальше продолжалось.
Станкович – футбольный человек, он знает все процессы изнутри, поиграл в футбол на высоком уровне.
А кто такой Абаскаль? Его и знать никто не знал. Этот человек просто издевался над командой», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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