Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль просто издевался над командой, его и знать никто не знал. Станкович – футбольный человек, знает все процессы изнутри»

Александр Мостовой напомнил, что Деян Станкович – футбольный человек.

«Сейчас у «Спартака » дела идут очень хорошо, главное, чтобы так и дальше продолжалось.

Станкович – футбольный человек, он знает все процессы изнутри, поиграл в футбол на высоком уровне.

А кто такой Абаскаль ? Его и знать никто не знал. Этот человек просто издевался над командой», – сказал бывший полузащитник сборной России.