Мостовой о 3:0: «Остановите «Спартак»! Кто говорил?! Почему притихли все? Главное, чтобы не появился Абаскаль. Или Тедеско, еще один посторонний»
Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН» (3:0).
«Остановите «Спартак»! Кто говорил?! Почему притихли все?
«Спартак» меньше трех не забивает, слава богу.
Еще раз повторю, главное, чтобы не появился Абаскаль. Или, в крайнем случае, Тедеско, был у нас еще такой, посторонний. Так что все хорошо, смотрим дальше», – сказал бывший полузащитник «Спартака», записав кружок в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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