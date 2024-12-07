Мостовой о 3:0: «Остановите «Спартак»! Кто говорил?! Почему притихли все? Главное, чтобы не появился Абаскаль. Или Тедеско, еще один посторонний»

Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН» (3:0).

«Остановите «Спартак »! Кто говорил?! Почему притихли все?

«Спартак» меньше трех не забивает, слава богу.

Еще раз повторю, главное, чтобы не появился Абаскаль . Или, в крайнем случае, Тедеско , был у нас еще такой, посторонний. Так что все хорошо, смотрим дальше», – сказал бывший полузащитник «Спартака», записав кружок в своем телеграм-канале.