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  • Чистяков назначен на матч «Краснодар» – «Спартак» в 17-м туре РПЛ, Кукуляк рассудит игру «Зенит» – «Крылья Советов»
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Чистяков назначен на матч «Краснодар» – «Спартак» в 17-м туре РПЛ, Кукуляк рассудит игру «Зенит» – «Крылья Советов»

Назначены арбитры на матчи 17-го тура Мир РПЛ.

30 ноября (суббота)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.

1 декабря (воскресенье)

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артем Любимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Факел»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

2 декабря (понедельник)

«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов. 

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
Артем Любимов
logoВасилий Казарцев
logoсудьи
Евгений Кукуляк
Рафаэль Шафеев
logoВладимир Москалев
logoЯн Бобровский
logoпремьер-лига Россия
Артем Чистяков судья
logoСергей Карасев
logoАхмат
logoДинамо Москва
logoРостов
logoФакел
logoДинамо Махачкала
logoЗенит
logoОренбург
logoРубин
logoХимки
logoКраснодар
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