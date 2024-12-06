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Казарцев назначен на матч «Краснодар» – «Локомотив», Москалев – на игру «Зенита» и «Акрона»

Назначены арбитры на матчи 18-го тура Мир РПЛ.

7 декабря (суббота)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
logoОренбург
logoХимки
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Павел Шадыханов
logoРубин
Евгений Кукуляк
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logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoСергей Сергеевич Иванов
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logoДинамо Москва
logoВасилий Казарцев
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