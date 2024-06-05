Лапорта о сезоне «Барселоны»: «После кампании по дискредитации судейские решения вредили нам – как в случае с голом Ямаля на «Бернабеу». И было много травм»

Жоан Лапорта высказался о будущем арендованных Жоау Феликса и Жоау Канселу.

«Мы хотим, чтобы они продолжали играть за нас в следующем сезоне. Деко работает над этим, и у нас есть новость: считает, что они могут быть важными игроками. Он уже думал о них в «Баварии».

Я доволен мастерством Жоао Феликса, а также восхитительной самоотдачей , когда он не был травмирован, Левандовским... Индивидуально я доволен каждым, но в целом дела пошли не очень хорошо.

У нас было много травм: у , , Френки де Йонга, Араухо, ... И судейские решения были не в нашу пользу.

Была проведена кампания по дискредитации «Барсы» с помощью дела Негрейры, на стадионах возникло враждебное отношение к нам, и судейские решения вредили нам больше, чем в другие моменты. Например, как в случае с голом на «Бернабеу». Они не облегчили нам задачу.

Нам не везло и в отдельных моментах, как в игре с «ПСЖ», когда получил красную карточку. Мы не знали, как сражаться дальше с 10 игроками. Но мы можем гордиться тем, что у нас развит молодежный футбол, у нас есть необычный подросток, очень хороший молодой игрок», – сказал президент «Барселоны» в эфире клубного ТВ.