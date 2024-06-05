Лапорта о сезоне «Барселоны»: «После кампании по дискредитации судейские решения вредили нам – как в случае с голом Ямаля на «Бернабеу». И было много травм»

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Жоан Лапорта высказался о будущем арендованных Жоау Феликса и Жоау Канселу.

«Мы хотим, чтобы они продолжали играть за нас в следующем сезоне. Деко работает над этим, и у нас есть новость: Флик считает, что они могут быть важными игроками. Он уже думал о них в «Баварии».

Я доволен мастерством Жоао Феликса, а также восхитительной самоотдачей Феррана, когда он не был травмирован, Левандовским... Индивидуально я доволен каждым, но в целом дела пошли не очень хорошо.

У нас было много травм: у Гави, Педри, Френки де Йонга, Араухо, Бальде... И судейские решения были не в нашу пользу.

Была проведена кампания по дискредитации «Барсы» с помощью дела Негрейры, на стадионах возникло враждебное отношение к нам, и судейские решения вредили нам больше, чем в другие моменты. Например, как в случае с голом Ламина Ямаля на «Бернабеу». Они не облегчили нам задачу.

Нам не везло и в отдельных моментах, как в игре с «ПСЖ», когда Араухо получил красную карточку. Мы не знали, как сражаться дальше с 10 игроками. Но мы можем гордиться тем, что у нас развит молодежный футбол, у нас есть необычный подросток, очень хороший молодой игрок», – сказал президент «Барселоны» в эфире клубного ТВ.

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14 комментариев
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Ответ rigobersong
Очевидно по честным очкам это был полностью сезоном Барселоны:) Но смотреть надо только в будущее, а там Ханси Флик деклассирует африканский середняк из Мадрида:)) Это так же очевидно как и то, что большинство поклонников мадрида из стран 3го мира и неблагополучных семей, компенсируют свои неудачи какими-то купленными чашками:)) Но как и в случае самого риала это просто пыль в глаза которое не влияет ни на статус, ни на уровень жизни в Бангладеше или еще где-либо:)
Ща опять минусов нахватаешь и удалишь снова
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Интересно получается Лапорта понимает все сложности в прошлом сезоне но при этом увольняет Хави,который был его громоотводом перед болельщиками.Думаю с такими управленческими решениями этот президент долго не протянет на посту
+6
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rigobersong как ты печатаешь в смирительной рубашке?!
+8
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+5
Ответ Антон Орехов
rigobersong как ты печатаешь в смирительной рубашке?!
А что посенялось-то? Пятая точка свободная как всегда.
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Лапорте все и всё мешает, начиная от судей заканчивая главным тренером 😁
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Реал купил травмы!
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"После кампании по дискредитации судейские решения вредили нам – как в случае с голом Ямаля на «Бернабеу"" - ок, допустим принимается.

А кто ответственный за имидж Барсы и политическое влияние? Не Лапорта случаем?
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Вот именно, со временем всё больше и больше людей выражают недовольство работой Лапорты… Он очень много болтает и мало делает…..
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Барселона выиграл чемпионат по фантазиям, надеюсь на улице адекватных фанатов наступит праздник и придет адекватный президент, а не этот клоун популист
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Я, конечно, понимаю что ригоберыч из администрации, но когда уже этого ущерба за расизм забанят?
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