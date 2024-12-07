«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 2 очков в РПЛ
«Спартак» приблизился к «Зениту» в таблице Мир РПЛ.
В 18-м туре красно-белые разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, в то время как петербуржцы уступили «Акрону» (1:2).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. «Спартак» сократил отставание до 2 очков – команда Деяна Станковича идет на третьем месте с 37 баллами.
Между ними расположился «Краснодар» – у «быков» 38 очков и игра в запасе. Команда Мурада Мусаева завтра сыграет с «Локомотивом», который идет 4-м (34 балла).
Отметим, что «Спартак» примет «Зенит» в рамках 21-го тура РПЛ в середине марта 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости