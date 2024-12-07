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«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 2 очков в РПЛ

«Спартак» приблизился к «Зениту» в таблице Мир РПЛ.

В 18-м туре красно-белые разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, в то время как петербуржцы уступили «Акрону» (1:2).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. «Спартак» сократил отставание до 2 очков – команда Деяна Станковича идет на третьем месте с 37 баллами.

Между ними расположился «Краснодар» – у «быков» 38 очков и игра в запасе. Команда Мурада Мусаева завтра сыграет с «Локомотивом», который идет 4-м (34 балла).

Отметим, что «Спартак» примет «Зенит» в рамках 21-го тура РПЛ в середине марта 2025 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoКраснодар
logoАкрон
logoПари НН
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoЛокомотив
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