Эдсон Альварес грозился убить Энцо во время матча «Вест Хэма» и «Челси». Аргентинец похлопал соперника по спине, сказав: «Вперед»

Эдсон Альварес угрожал Энцо Фернандесу во время лондонского дерби.

В субботу «Челси» обыграл «Вест Хэм » со счетом 3:0, все голы были забиты до 48-й минуты матча.

Мексиканский полузащитник сфолил на Коуле Палмере вскоре после того, как англичанин забил третий гол «синих». За это Альварес получил желтую карточку, но это лишь рассердило его еще больше. Несколько мгновений спустя он обратился к Энцо Фернандесу и начал высказывать что-то аргентинцу, прикрывая рот.

Несмотря на это, некоторые его слова были распознаны микрофонами у поля. По данным аргентинского издания OLE, Альварес сказал Фернандесу: «Я подожду тебя... Я убью тебя снаружи, где захочешь».

Отмечается, что игрок «Челси » не был слишком обеспокоен этой угрозой и похлопал Альвареса по спине, ответив ему: «Вперед».

Предположительно, из опасения, что Эдсон может получить вторую желтую карточку, Хулен Лопетеги заменил Альвареса через пять минут после инцидента.

Фото: кадр из трансляции ESPN