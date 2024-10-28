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Саммервилл и Кудус поцеловались в губы после гола «Вест Хэма» «МЮ»

Футболисты «Вест Хэма» отметили гол в ворота «Манчестер Юнайтед» поцелуем.

Вчера лондонцы одержали победу со счетом 2:1 в 9-м туре АПЛ.

На 74-й минуте счет открыл полузащитник Крисенсио Саммервилл. Он воспользовался передачей форварда Дэнни Ингза.

Забив, 22-летний нидерландец подбежал к пропускавшему игру Мохаммеду Кудусу и обнял его, после чего они быстро поцеловались в губы.

ВИДЕО

Опубликовано: Sports
Источник: 1minutenewshub
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoМохаммед Кудус
logoКрисенсио Саммервилл
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