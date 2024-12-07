Джим Рэтклифф: «МЮ» стал посредственным. Клуб не на элитном уровне – чтобы выйти на него, нам предстоит осуществить серьезные перемены»

Джим Рэтклифф высказался о регрессе «Манчестер Юнайтед» за последние годы.

«Клуб плыл по течению в течение длительного периода времени, около десяти лет. «Манчестер Юнайтед» стал посредственным.

Он не на элитном уровне, хотя должен быть одним из лучших клубов мира. Таким он был при Алексе [Фергюсоне]. Для достижения элитного статуса нам предстоит осуществить серьезные перемены. Но в этом клубе уже произошли огромные перемены», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед » в интервью United We Stand.