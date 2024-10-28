Фердинанд об увольнении тен Хага: «Ineos могли бы справиться лучше. Когда вы публично ищете нового тренера при наличии старого – это не лучший способ решить вопрос»

Рио Фердинанд высказался о поведении Ineos при увольнении Эрика тен Хага.

Сегодня «МЮ» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера. Клубом владеет британский бизнесмен Джим Рэтклифф , председатель компании Ineos.

«Я думаю о том, как все сложилось, и смотрю на Ineos. Загнали ли они себя в угол тем, как поступили летом?

Они посмотрят назад и скажут: «Мы могли бы справиться лучше». Когда у вас есть тренер, но вы активно ищете нового и это становится достоянием общественности – это не лучший способ решить вопрос.

Тем более, парню, который придет на эту должность, будет сложно начинать с подобной предысторией.

А еще сложнее тому, кто находится на горячем месте – все еще тренер, но он вынужден постоянно сталкиваться с вопросами о своем положении.

Нелегко ориентироваться в подобной ситуации в клубе такого размера, как «Манчестер Юнайтед », но если быть честными, то Ineos могли бы сделать это и получше», – сказал Рио Фердинанд на своем ютуб-канале.