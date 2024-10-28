Фердинанд об увольнении тен Хага: «Ineos могли бы справиться лучше. Когда вы публично ищете нового тренера при наличии старого – это не лучший способ решить вопрос»
Сегодня «МЮ» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера. Клубом владеет британский бизнесмен Джим Рэтклифф, председатель компании Ineos.
«Я думаю о том, как все сложилось, и смотрю на Ineos. Загнали ли они себя в угол тем, как поступили летом?
Они посмотрят назад и скажут: «Мы могли бы справиться лучше». Когда у вас есть тренер, но вы активно ищете нового и это становится достоянием общественности – это не лучший способ решить вопрос.
Тем более, парню, который придет на эту должность, будет сложно начинать с подобной предысторией.
А еще сложнее тому, кто находится на горячем месте – все еще тренер, но он вынужден постоянно сталкиваться с вопросами о своем положении.
Нелегко ориентироваться в подобной ситуации в клубе такого размера, как «Манчестер Юнайтед», но если быть честными, то Ineos могли бы сделать это и получше», – сказал Рио Фердинанд на своем ютуб-канале.
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