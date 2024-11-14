«МЮ» может вдвое сократить выплаты для ассоциации болельщиков-инвалидов в рамках работы по снижению расходов. MUDSA получает 40 000 фунтов в год (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» может сократить выплаты болельщикам-инвалидам.

По информации Daily Mail, в клубе рассматривают возможность сократить вдвое бюджет, выделяемый ассоциации болельщиков-инвалидов «МЮ» (MUDSA) – эта мера может быть принята в рамках кампании по экономии средств. Окончательное решение еще не принято.

MUDSA – одна из первых ассоциаций болельщиков с ограниченными возможностями в Англии. Сейчас она получает от клуба 40 000 фунтов в год – эти средства идут на различные цели.

Часть суммы тратится на билеты на ежегодные мероприятия, в том числе на рождественскую вечеринку, которая пользуется большой популярностью у членов ассоциации. Традиционно на ней присутствуют игроки основной команды «Юнайтед», которые раздают автографы и фотографируются с болельщиками.

Ранее «Манчестер Юнайтед » сократил 250 сотрудников клуба с целью снижения расходов.