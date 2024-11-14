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  • «МЮ» может вдвое сократить выплаты для ассоциации болельщиков-инвалидов в рамках работы по снижению расходов. MUDSA получает 40 000 фунтов в год (Daily Mail)
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«МЮ» может вдвое сократить выплаты для ассоциации болельщиков-инвалидов в рамках работы по снижению расходов. MUDSA получает 40 000 фунтов в год (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» может сократить выплаты болельщикам-инвалидам.

По информации Daily Mail, в клубе рассматривают возможность сократить вдвое бюджет, выделяемый ассоциации болельщиков-инвалидов «МЮ» (MUDSA) – эта мера может быть принята в рамках кампании по экономии средств. Окончательное решение еще не принято.

MUDSA – одна из первых ассоциаций болельщиков с ограниченными возможностями в Англии. Сейчас она получает от клуба 40 000 фунтов в год – эти средства идут на различные цели.

Часть суммы тратится на билеты на ежегодные мероприятия, в том числе на рождественскую вечеринку, которая пользуется большой популярностью у членов ассоциации. Традиционно на ней присутствуют игроки основной команды «Юнайтед», которые раздают автографы и фотографируются с болельщиками. 

Ранее «Манчестер Юнайтед» сократил 250 сотрудников клуба с целью снижения расходов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
болельщики
кризис
деньги
Джим Рэтклифф
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