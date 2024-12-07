Роналдо о Мбаппе: «Он имеет огромное значение для «Реала» и станет важной фигурой. В футболе бывают хорошие и плохие периоды»
Роналдо назвал Килиана Мбаппе важным игроком для «Реала».
«В футболе возможно все. Бывают хорошие и плохие периоды. Не стоит зацикливаться на мелких деталях.
Мбаппе имеет огромное значение для «Реала» и станет очень важной фигурой.
И «Реал», и Мбаппе заслуживают большого уважения», – сказал экс-форвард «Мадрида» и сборной Бразилии.
Мбаппе не забил 4 пенальти за год впервые в карьере
Мбаппе не забил 2-й пенальти за неделю, Вальверде привез – у «Реала» сломалось все. Проиграли и упустили «Барсу»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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