Роналдо о Мбаппе: «Он имеет огромное значение для «Реала» и станет важной фигурой. В футболе бывают хорошие и плохие периоды»

Роналдо назвал Килиана Мбаппе важным игроком для «Реала».

«В футболе возможно все. Бывают хорошие и плохие периоды. Не стоит зацикливаться на мелких деталях.

Мбаппе имеет огромное значение для «Реала» и станет очень важной фигурой.

И «Реал », и Мбаппе заслуживают большого уважения», – сказал экс-форвард «Мадрида» и сборной Бразилии.

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