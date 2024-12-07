Вратарь «Крыльев» Песьяков сделал ассист в матче с «Ростовом» на Олейникова
Вратарь сделал ассист в матче с «Ростовом».
Сергей Песьяков отдал голевой пас на Ивана Олейникова на 32-й минуте. Голкипер выбил мяч из своей штрафной. Олейников подхватил мяч, протащил его, а затем забил с края штрафной, качнув игрока соперника.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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