Песьяков об Осинькине: «Ему от меня лично большой респект. Он говорит: «Работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол и только футбол»

Сергей Песьяков положительно высказался о тренере «Крыльев» Игоре Осинькине.

После победы над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов » вышли на 10-е место в таблице.

«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Столько всякого негатива вокруг, связанного и с результатами, и с остальным инфополем. Конечно, это все сказывается и на футболистах, и на нем самом. Но он человек достаточно опытный. И я вообще не заметил в нем никаких изменений.

Наоборот, он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол, футбол, футбол и только футбол». За это ему от меня лично большой респект», – сказал вратарь самарского клуба.

Глава Самарской области об Осинькине: «Он до конца будет в «Крыльях», болельщики решили. Наслаждайтесь теперь. Даже если захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят»

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