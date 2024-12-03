Песьяков об Осинькине: «Ему от меня лично большой респект. Он говорит: «Работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол и только футбол»
После победы над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» вышли на 10-е место в таблице.
«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Столько всякого негатива вокруг, связанного и с результатами, и с остальным инфополем. Конечно, это все сказывается и на футболистах, и на нем самом. Но он человек достаточно опытный. И я вообще не заметил в нем никаких изменений.
Наоборот, он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол, футбол, футбол и только футбол». За это ему от меня лично большой респект», – сказал вратарь самарского клуба.
Глава Самарской области об Осинькине: «Он до конца будет в «Крыльях», болельщики решили. Наслаждайтесь теперь. Даже если захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят»
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