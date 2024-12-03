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  • Песьяков об Осинькине: «Ему от меня лично большой респект. Он говорит: «Работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол и только футбол»
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Песьяков об Осинькине: «Ему от меня лично большой респект. Он говорит: «Работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол и только футбол»

Сергей Песьяков положительно высказался о тренере «Крыльев» Игоре Осинькине.

После победы над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» вышли на 10-е место в таблице. 

«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Столько всякого негатива вокруг, связанного и с результатами, и с остальным инфополем. Конечно, это все сказывается и на футболистах, и на нем самом. Но он человек достаточно опытный. И я вообще не заметил в нем никаких изменений.

Наоборот, он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол, футбол, футбол и только футбол». За это ему от меня лично большой респект», – сказал вратарь самарского клуба. 

Глава Самарской области об Осинькине: «Он до конца будет в «Крыльях», болельщики решили. Наслаждайтесь теперь. Даже если захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят»

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoИгорь Осинькин
logoСергей Песьяков
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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