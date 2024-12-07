ЭСК: Кукуян ошибочно не удалил Ньямси в матче «Локомотив» – «Динамо» в Кубке
ЭСК РФС оценила судейские решения в матче «Локомотив» – «Динамо».
Экспертно-судейская комиссия оценила решения арбитра Павла Кукуяна в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Динамо» (0:1, пенальти 3:4).
В ЭСК назвали ошибочным решение Кукуяна не показать вторую желтую карточку защитнику «Локомотива» Жерзино Ньямси на 70-й минуте. Француз сфолил на Константине Тюкавине из «Динамо».
Комиссия также поддержала решение Кукуяна об отсутствии второго предупреждения нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву в концовке игры.
Опубликовано: Sports
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