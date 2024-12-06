Аль-Хелайфи о жеребьевке КЧМ: «Исторический день для «ПСЖ». Хотим бороться за самые большие трофеи и расширять фан-базу по всему миру»
Президент «ПСЖ» высказался после жеребьевки КЧМ-2025.
Парижане сыграют в одной группе с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
«Это исторический день для «ПСЖ» и 32 клубов-участников КЧМ-2025, которые летом будут соперничать за звание лучшей команды в мире.
Мы всегда хотим бороться за самые большие трофеи и расширять нашу фан-базу по всему миру. Для наших игроков, болельщиков и всей семьи «ПСЖ» следующее лето ознаменуется захватывающим турниром в США», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер «ПСЖ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости