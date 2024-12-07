ЭСК единогласно поддержала решения Карасева не назначать пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче «Спартака» и «Ростова» в Кубке

ЭСК поддержала арбитра в обоих спорных моментах матча «Спартака» и «Ростова».

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева на матче Фонбет Кубка России в эпизодах с неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ростова» на 48-й и 53-й минутах матча.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» Константин Кучаев в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» Маркиньосом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков к мячу, имевших одинаковые шансы единоборства за мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» Илья Жбанов в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак» Кристофером Мартинсом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являются очевидно наказуемыми, так как мяч перелетел этих единоборствующих игроков и незначительная задержка со стороны защитника никак не повлияла на возможность нападающего сыграть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.