Юран о письме Федорищева по поводу коррупции: «Я тренер, все, на этом закончено, спасибо»
Ранее у губернатора Вячеслава Федорищева есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» – «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих матчах соперников «Крыльев» тренировал Сергей Юран.
«Я тренер, все, на этом закончено, спасибо», – сказал Юран.
Напомним, 26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья» должны 36 млн рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп.
Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией. У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м – соперников тренировал Юран («РБ Спорт»)
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