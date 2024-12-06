Гендиректор «Пари НН» о письме Федорищева и матче с «Крыльями» в 2023-м: «Если обратятся, предоставим всю информацию. Тогда я не работал в клубе, но уверен, что ничего не было»
Ранее сообщалось, что в начале декабря губернатор Самарской области направил в РПЛ письмо с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией. Чиновник отметил два матча «Крыльев Советов», судейство в которых, на его взгляд, было подозрительным.
Речь идет о матчах с «Химками» 24 апреля 2022 года и «Пари НН» (1:2) 23 апреля 2023 года. Федорищев обращает внимание, что главным тренером соперников самарского клуба в обоих матчах был Сергей Юран, при этом проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось.
– К нам никто не обращался. Если обратятся, то, конечно, всю информацию о том, как готовилась команда, кто ее готовил, предоставим.
– Обращался ли Федорищев к вам?
– Нет, контактов не было.
– Вы уверены, что клуб не участвовал в описанном?
– В тот момент я еще не работал в клубе, но уверен, что ничего не было, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Алаев предложил губернатору Федорищеву направить в Самару представителей РПЛ для совместной работы по поводу коррупции в футболе. Глава лиги пока не получил ответа («Мутко против»)
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