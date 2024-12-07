«Интер» забил 3+ гола в 7 матчах сезона Серии А. В топ-5 лиг больше таких игр лишь у «ПСЖ» (9), «Баварии» и «Барсы» – по 8
«Интер» забил не менее 3 голов в 7 матчах текущего сезона Серии А.
Это четвертый показатель в топ-5 лиг Европы.
У «ПСЖ» 9 игр в нынешней Лиге 1 с не менее чем тремя забитыми мячами, у «Баварии» и «Барселоны» – по 8 таких матчей в Бундеслиге и Ла Лиге соответственно.
В пятницу в 15-м туре «Интер» обыграл «Парму» (3:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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