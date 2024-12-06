Индзаги о 3:1 с «Пармой»: «Единственное сожаление – автогол. «Интер» не заслужил его за то, как выступал»
Симоне Индзаги высказался о победе над «Пармой» в 15-м туре Серии А.
Матч закончился со счетом 3:1, защитник «Интера» Маттео Дармиан забил автогол на 81-й минуте матча. Также отличились Маркус Тюрам, Николо Барелла и Федерико Димарко.
«Не говоря о голе Тюрама, ребята были очень хороши. «Парма» до сих пор проигрывала [на выезде] только «Наполи» (1:2).
Сегодня мы видели отличные голы, Лаутаро должен продолжать работать в том же духе.
Единственное сожаление – получить этот автогол. Мы не заслужили этого за то, как выступали все 94 минуты», – заявил главный тренер «Интера».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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