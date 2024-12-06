«Интер» не проигрывает 13 матчей подряд после 1:2 от от «Милана»: 11 побед, 2 ничьих. Дальше – «Байер»
«Интер» продлил серию без поражений до 13 матчей.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Парму» (3:1) в 15-м туре Серии А.
После поражения от «Милана» (1:2) в Серии А 22 сентября «Интер» не проигрывает 13 матчей подряд – «нерадзурри» одержали 11 побед и дважды сыграли вничью. Матч Серии А с «Фиорентиной» 1 декабря был прерван после потери сознания полузащитником «фиалок» Эдуардо Бове.
В Лиге чемпионов у клуба 4 победы кряду. 10 декабря «Интер» сыграет с «Байером» в 6-м туре общего этапа ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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