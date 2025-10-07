Спортивный директор «Спартака» не хочет назначать российских тренеров.

По информации Legalbet, Франсис Кахигао выступает против назначения российских специалистов на пост главного тренера. По его мнению, иностранцы не сильно зависимы от влияния агентов, в то время как российские тренеры «имеют с ними тесные связи, сказывающиеся на команде».

Отмечается, что в ходе трансферного окна испанец старался не контактировать с российскими агентами и отказывался от их предложений, отвечая, что «сам многих знает».

Также утверждается, что часть руководства «Лукойла » сожалеет о том, что клуб упустил возможность с назначением Станислава Черчесова .

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров. Команду возглавляет Деян Станкович.

