  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кахигао против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами. Часть руководства «Лукойла» жалеет, что клуб не взял Черчесова (Legalbet)
41

Кахигао против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами. Часть руководства «Лукойла» жалеет, что клуб не взял Черчесова (Legalbet)

Спортивный директор «Спартака» не хочет назначать российских тренеров.

По информации Legalbet, Франсис Кахигао выступает против назначения российских специалистов на пост главного тренера. По его мнению, иностранцы не сильно зависимы от влияния агентов, в то время как российские тренеры «имеют с ними тесные связи, сказывающиеся на команде». 

Отмечается, что в ходе трансферного окна испанец старался не контактировать с российскими агентами и отказывался от их предложений, отвечая, что «сам многих знает». 

Также утверждается, что часть руководства «Лукойла» сожалеет о том, что клуб упустил возможность с назначением Станислава Черчесова.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров. Команду возглавляет Деян Станкович. 

Экс-тренер «Алавеса» Гарсия – один из главных кандидатов на замену Станковичу в «Спартаке» («Чемпионат»)

Как вам дерби?16617 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoФрансис Кахигао
Лукойл
logoСтанислав Черчесов
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль сыграет с «Реалом», если не возникнет осложнений. Вингер «Барсы» может восстановиться уже к матчу с «Жироной»
2 минуты назад
Беппе Маротта: «Серия А – переходная лига, больше не Эльдорадо, как в 2000-х. Наша траектория – вниз. «Реал» купил Мастантуоно за 60 млн, у нас за молодого игрока не заплатили бы больше 35»
3 минуты назад
Джеррард о сборной Англии: «Мы были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой, немного ненавидели друг друга»
617 минут назад
Приходите прокачивать продукт в Спортс’’ – ищем сильного frontend-разработчика. Ждем именно вас!
27 минут назадВакансия
Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС: «Футбол дал мне все и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Пришло время начать новую главу»
3142 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»
4748 минут назад
Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»
29сегодня, 15:01
Глава отдела адаптации ЦСКА о переезде Челестини в Россию: «Сказали взять наличные на первое время, потому что иностранные карты не работают. Он говорит: «Вообще? А Visa, Mastercard?»
19сегодня, 14:32
Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»
26сегодня, 14:26
ЦСКА не обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»: «Отсудить дерби так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории»
53сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
117 минут назад
Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
332 минуты назад
У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника
335 минут назад
Бевеев о водке в бане в 14 лет: «В фильмах увидели, что ее пьют в граненых стаканах, и повторили. Хорошо, что не умер. Дома убеждал родителей, что это такой способ восстановления после тренировок»
454 минуты назад
Ташуев об обвинении Сперцяна в расизме: «Футбол – сильнейший адреналин, на эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»
1сегодня, 15:25
Экс-глава «Телеспорта» Макаренко признан банкротом, суд открыл процедуру реализации имущества
1сегодня, 15:22
Каталонская «Эуропа» присоединилась к демонстрации в Барселоне с требованием прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем. Около 70 тысяч человек было на протесте в субботу
8сегодня, 15:05
Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»
12сегодня, 14:42
Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России»
4сегодня, 14:41
Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК
5сегодня, 14:17