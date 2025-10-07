Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»

Светлана Журова назвала самые популярные виды спорта в России.

– Как считаете, какие виды спорта сейчас самые популярные в России?

– Ничего не меняется, футбол на первом месте в нашей стране. И количество занимающихся этим видом спорта, и популярность значительно выше, чем у других видов. Дальше идет бег, если его брать отдельно от легкой атлетики. Массово в России очень много людей, которые бегают.

Далее по популярности, думаю, что находятся хоккей и гимнастика. Это если брать в сумме всех занимающихся спортивной и художественной гимнастикой. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны в России.

В России точно стало меньше людей заниматься легкой атлетикой, есть такая статистика. На это повлияло в том числе и длительное отстранение наших легкоатлетов от международных турниров. Велоспорт тоже много потерял в количестве занимающихся, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Журова.