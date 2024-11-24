Константин Зырянов: «Очень нравится, как играет «Зенит». Интересно, современно. Ему приходится расшатывать оборону соперника, игроки много бегают»
Константин Зырянов положительно оценил игру «Зенита».
«Мне очень нравится, как играет «Зенит». Как бы кто ни ругал команду. Я вижу, как бегут, открываются крайние полузащитники, как ищут пространство за спинами Мостовой, Педро. Интересная, современная игра.
Еще многое зависит от того, как соперник действует. Вот играли с «Динамо» из Махачкалы, все думали, они обороняться будут, а махачкалинцы стремились играть на встречных курсах, обоюдоострая игра получилась.
Другие команды выстраиваются у штрафной, и приходится расшатывать эту оборону. Как было в матче против «Оренбурга». Из-за этого складывается ощущение, что игроки «Зенита» мало бегают, медленно двигаются. На самом деле они бегают много и на хороших скоростях»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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