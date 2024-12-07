Андрей Канчельскис: «Роль запасного игрока может сломать Соболева. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут»
Андрей Канчельскис поделился мнением об Александре Соболеве.
«Соболеву нужно играть. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут игрового времени.
Понятно, что он переходил в «Зенит», чтобы получить новый вызов, но пока как-то не получается. А роль запасного игрока может сломать его окончательно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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