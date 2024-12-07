Андрей Канчельскис: «Роль запасного игрока может сломать Соболева. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут»

Андрей Канчельскис поделился мнением об Александре Соболеве.

«Соболеву нужно играть. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут игрового времени.

Понятно, что он переходил в «Зенит», чтобы получить новый вызов, но пока как-то не получается. А роль запасного игрока может сломать его окончательно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно.