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Хомуха считает провальным трансфер Соболева в «Зенит»: «Большая часть сезона позади, а он так и не забил. Лусиано гораздо продуктивнее»

Дмитрий Хомуха назвал провальным трансфер Александра Соболева в «Зенит».

– В «Зените» конкуренция гораздо выше, чем во всех клубах, в которых до этого выступал Соболев. Соболеву надо забивать, он центрфорвард.

Изначально этот трансфер вызывал много вопросов. Лишнее тому подтверждение – результативность Соболева. Большая часть сезона позади, а он так и не забил.

– Его переход можно назвать самым провальным в РПЛ за последний год?

– Конечно, одним из. За него были заплачены достаточно серьезные деньги, контракт у самого футболиста тоже не маленький. Это говорит о том, что акценты были расставлены не совсем правильно.

– Футболистом или «Зенитом»?

– «Зенитом». Тот же Лусиано действует гораздо продуктивнее Соболева, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Соболев присоединился к «Зениту» 30 августа за 10 млн евро, заключив с клубом контракт по схеме «3+1».

В составе сине-бело-голубых 27-летний форвард сыграл 11 матчей в Мир РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoЛусиано Гонду
logoДмитрий Хомуха
деньги
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