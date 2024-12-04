Хомуха считает провальным трансфер Соболева в «Зенит»: «Большая часть сезона позади, а он так и не забил. Лусиано гораздо продуктивнее»
– В «Зените» конкуренция гораздо выше, чем во всех клубах, в которых до этого выступал Соболев. Соболеву надо забивать, он центрфорвард.
Изначально этот трансфер вызывал много вопросов. Лишнее тому подтверждение – результативность Соболева. Большая часть сезона позади, а он так и не забил.
– Его переход можно назвать самым провальным в РПЛ за последний год?
– Конечно, одним из. За него были заплачены достаточно серьезные деньги, контракт у самого футболиста тоже не маленький. Это говорит о том, что акценты были расставлены не совсем правильно.
– Футболистом или «Зенитом»?
– «Зенитом». Тот же Лусиано действует гораздо продуктивнее Соболева, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Соболев присоединился к «Зениту» 30 августа за 10 млн евро, заключив с клубом контракт по схеме «3+1».
В составе сине-бело-голубых 27-летний форвард сыграл 11 матчей в Мир РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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