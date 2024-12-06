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Федотов может возглавить «Ахмат». Стороны провели консультации (Иван Карпов)

Владимир Федотов может возглавить «Ахмат».

По данным инсайдера Ивана Карпова, грозненцы рассматривают кандидатуру экс-тренера ЦСКА на место главного тренера вместо Сергея Ташуева. Стороны провели первые консультации, но окончательного решения нет.

При Ташуеве «Ахмат» идет на 15-м месте: в 10 матчах Мир РПЛ одержали лишь 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoВладимир Федотов
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов
logoСергей Ташуев
logoАхмат
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