«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м

«Реал» не сомневается в трансфере Альфонсо Дэвиса.

As утверждает, что, несмотря на заявления агента футболиста о возможном продлении контракта с «Баварией», в мадридском клубе не переживают на этот счет.

«Реал » уверен, что защитник примет его предложение и присоединится к команде летом 2025 года как свободный агент.