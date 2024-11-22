«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м
«Реал» не сомневается в трансфере Альфонсо Дэвиса.
As утверждает, что, несмотря на заявления агента футболиста о возможном продлении контракта с «Баварией», в мадридском клубе не переживают на этот счет.
«Реал» уверен, что защитник примет его предложение и присоединится к команде летом 2025 года как свободный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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