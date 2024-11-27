«Баварии» интересны Тео Эрнандес и Раум из «Лейпцига» в качестве замены Дэвису. Защитник «Милана» летом будет стоить 60 млн евро

«Бавария» определилась с кандидатами на замену Альфонсо Дэвису.

Как сообщает Bayern &Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля, «Бавария» рассматривает возможность подписания Давида Раума из «РБ Лейпциг». Защитник не против перехода в мюнхенский клуб – отмечается, что у Раума сложились хорошие отношения со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем , который ранее работал в «РБ Лейпциг». Однако сделке могут помешать напряженные отношения Эберля с гендиректором «РБ Лейпциг » Оливером Минтцлаффом.

Также «Баварии» интересен защитник «Милана» Тео Эрнандес – клуб следил за французом еще прошлым летом на случай ухода Дэвиса. Контракт Тео с «Миланом» истекает в 2026 году, и следующим летом, за год до истечения соглашения, сделка будет оцениваться примерно в 60 миллионов евро.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Сообщалось, что канадец может уйти свободным агентом в «Реал».