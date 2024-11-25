«МЮ» хочет подписать левого защитника и рассматривает Тео Эрнандеса, Дэвиса и Керкеза
«Манчестер Юнайтед» хочет усилить левый фланг обороны.
По информации Sky Sport, английский клуб рассматривает троих игроков в качестве кандидатов на укрепление этой позиции. Это Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан») и Милош Керкез («Борнмут»).
Интерес к игроку мюнхенского клуба считается наиболее предметным. Контракт канадца с «Баварией» истекает по окончании этого сезона, переговоры о продлении зашли в тупик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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