Артета о том, должен ли Сака пытаться повторить достижения Роналду: «Криштиану добился таких успехов благодаря менталитету, трудовой этике. Если Букайо стремится к этому, это позитивно»
Микель Артета рассказал, в чем Букайо Сака должен быть похож на Криштиану Роналду.
Главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о том, должен ли вингер лондонской команды стремиться повторить достижения португальца.
«Брать пример – это всегда хорошо. Когда Криштиану начинал карьеру и только перешел в «Манчестер Юнайтед», никто, вероятно, не ожидал, что он добьется таких успехов.
Все дело было в его менталитете, его трудовой этике, в том, как он развивал свои навыки, в его взаимопонимании с командой и в том, что у него была возможность играть в команде, которая способна доминировать.
Это очень, очень важно. Я думаю, что Букайо понимает этот контекст, и если он стремится к этому, это позитивный момент», – сказал Артета.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Yahoo! Sport
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