Артета о том, должен ли Сака пытаться повторить достижения Роналду: «Криштиану добился таких успехов благодаря менталитету, трудовой этике. Если Букайо стремится к этому, это позитивно»

Микель Артета рассказал, в чем Букайо Сака должен быть похож на Криштиану Роналду.

Главный тренер «Арсенала » ответил на вопрос о том, должен ли вингер лондонской команды стремиться повторить достижения португальца.

«Брать пример – это всегда хорошо. Когда Криштиану начинал карьеру и только перешел в «Манчестер Юнайтед», никто, вероятно, не ожидал, что он добьется таких успехов.

Все дело было в его менталитете, его трудовой этике, в том, как он развивал свои навыки, в его взаимопонимании с командой и в том, что у него была возможность играть в команде, которая способна доминировать.

Это очень, очень важно. Я думаю, что Букайо понимает этот контекст, и если он стремится к этому, это позитивный момент», – сказал Артета .