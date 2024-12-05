Артета – 1-й тренер «Арсенала», обыгравший «МЮ» 4 раза подряд в АПЛ. 

«Арсенал » победил «Манчестер Юнайтед » (2:0) в 14-м туре АПЛ.

Микель Артета стал первым из тренеров «канониров», обыгравшим манкунианцев 4 раза подряд в Премьер-лиге.

Кроме того, у испанца лучший процент побед (70%) над «МЮ» среди тренеров АПЛ , проведших против «красных дьяволов» не менее 5 матчей. В 10 играх у Артеты 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.