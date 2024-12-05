Артета – 1-й тренер «Арсенала», обыгравший «МЮ» 4 раза подряд в АПЛ.
«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 14-м туре АПЛ.
Микель Артета стал первым из тренеров «канониров», обыгравшим манкунианцев 4 раза подряд в Премьер-лиге.
Кроме того, у испанца лучший процент побед (70%) над «МЮ» среди тренеров АПЛ, проведших против «красных дьяволов» не менее 5 матчей. В 10 играх у Артеты 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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