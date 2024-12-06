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Гасперини признан тренером месяца Серии А в ноябре

Джан Пьеро Гасперини признан тренером месяца Серии А в ноябре.

Тренера «Аталанты» выбрали лучшим на основе результатов с 11-го по 14-й тур чемпионата Италии. За этот период клуб из Бергамо обыграл «Наполи» (3:0), «Удинезе» (2:1), «Парму» (3:1) и «Рому» (2:0), хотя последняя игра состоялась в декабре.

Напомним, «Аталанта» занимает 2-е место в Серии А, отставая от «Наполи» на 1 очко.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Серии А
logoДжан Пьеро Гасперини
logoАталанта
logoсерия А Италия
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