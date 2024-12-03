Индзаги – лучший тренер прошлого сезона Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов, «Интер» – лучший клуб
Симоне Индзаги признан лучшим тренером прошлого сезона Серии А по версии игроков.
Главный тренер «Интера» получил приз от Итальянской ассоциации футболистов (AIC) по итогам сезона-2023/24. На него также были номинированы Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Тиаго Мотта, работавший в «Болонье».
«Нерадзурри» стали чемпионами Италии в прошлом сезоне, набрав 94 очка и опередив финишировавший вторым «Милан» на 19 баллов.
«Интеру» была присуждена награда как лучшему клубу сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости