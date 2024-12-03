Индзаги – лучший тренер прошлого сезона Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов, «Интер» – лучший клуб

Симоне Индзаги признан лучшим тренером прошлого сезона Серии А по версии игроков.

Главный тренер «Интера » получил приз от Итальянской ассоциации футболистов (AIC) по итогам сезона-2023/24. На него также были номинированы Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Тиаго Мотта, работавший в «Болонье».

«Нерадзурри» стали чемпионами Италии в прошлом сезоне, набрав 94 очка и опередив финишировавший вторым «Милан» на 19 баллов.

«Интеру» была присуждена награда как лучшему клубу сезона.