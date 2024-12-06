Иван Сергеев: «Я не веду соцсети, не мое. И машины у меня нет. Нет желания водить»

Иван Сергеев заявил, что не ведет соцсети и не владеет машиной.

– Тебя реально нет в соцсетях?

– Реально. Я не веду никакие соцсети. Не мое.

– Разве так бывает сегодня?

– Бывает. У меня и машины нет.

– Это как?

– Ну вот так – спокойно могу передвигаться на такси или пешком.

– А с чем это связано?

– Нет желания водить, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру. Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрел квартиру в Питере, – сказал нападающий «Крыльев Советов».