Иван Сергеев: «Я не веду соцсети, не мое. И машины у меня нет. Нет желания водить»
Иван Сергеев заявил, что не ведет соцсети и не владеет машиной.
– Тебя реально нет в соцсетях?
– Реально. Я не веду никакие соцсети. Не мое.
– Разве так бывает сегодня?
– Бывает. У меня и машины нет.
– Это как?
– Ну вот так – спокойно могу передвигаться на такси или пешком.
– А с чем это связано?
– Нет желания водить, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру. Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрел квартиру в Питере, – сказал нападающий «Крыльев Советов».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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